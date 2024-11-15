Бригада ЗСУ імені Анни Київської завершила навчання у Франції
Українські військові бригади імені Анни Київської завершили навчання на території Франції. Про це йдеться у повідомленні Генштабу Франції, повідомляє Європейська правда.
Французька сторона показала кадри з підготовки та нагадала, що це перша українська бригада, підготовлена і споряджена у Франції у рамках військової навчальної місії ЄС для України.
9 жовтня президент Франції Емманюель Макрон особисто відвідав українських військових 155-ї бригади, які проходили навчання в регіоні Гранд Ест на сході Франції та побажав їм успіху.
Нагадаємо, нещодавно ЄС на два роки продовжив мандат військової навчальної місії Євросоюзу з підготовки українських військових, на неї закладають понад 400 млн євро.