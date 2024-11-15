Бригада ВСУ имени Анны Киевской завершила обучение во Франции
Украинские военные бригады имени Анны Киевской завершили подготовку на территории Франции. Об этом говорится в сообщении Генштаба Франции, сообщает Европейская правда.
Французская сторона показала кадры с подготовки и напомнила, что это первая украинская бригада, подготовленная и снаряженная во Франции в рамках военной учебной миссии ЕС для Украины.
9 октября президент Франции Эмманюэль Макрон лично посетил украинских военных 155-й бригады, которые проходили обучение в регионе Гранд Эст на востоке Франции и пожелал им успеха.
Напомним, недавно ЕС на два года продлил мандат военной учебной миссии Евросоюза по подготовке украинских военных, на нее закладывают более 400 млн евро.