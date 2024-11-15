Бригада ВСУ имени Анны Киевской завершила обучение во Франции

Украинские военные бригады имени Анны Киевской завершили подготовку на территории Франции.﻿ Об этом говорится в сообщении Генштаба Франции, сообщает Европейская правда.

Французская сторона показала кадры с подготовки и напомнила, что это первая украинская бригада, подготовленная и снаряженная во Франции в рамках военной учебной миссии ЕС для Украины.

#StandWithUkraine ???????? x ????????

The first brigade of the ???????? trained and equipped in France has completed its training.

Trained by the ???????? army at the request of the Ukrainian army as part of #EUMAM Ukraine, the Anne de Kyiv brigade illustrates France’s resolute support to @DefenceU pic.twitter.com/M80XBUC2ZF — The ???????? Joint Staff - Military operations (@FrenchForces) November 15, 2024

9 октября президент Франции Эмманюэль Макрон лично посетил украинских военных 155-й бригады, которые проходили обучение в регионе Гранд Эст на востоке Франции и пожелал им успеха.

Напомним, недавно ЕС на два года продлил мандат военной учебной миссии Евросоюза по подготовке украинских военных, на нее закладывают более 400 млн евро.