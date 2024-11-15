Наземна операція Ізраїлю у Лівані може перетворитися у війну на виснаження - WSJ

Ізраїль розширює свою наземну операцію на півдні Лівану, відправляючи війська в села, віддалені від кордону, що, на думку деяких колишніх високопоставлених чиновників служби безпеки, може перетворитися на війну на виснаження. З посиланням на The Wall Street Journal, повідомляє Дзеркало тижня.

14 листопада ізраїльські військові другий день поспіль заявили, що їхні війська досягають нових цілей на півдні Лівану.

Днем раніше військові оголосили про загибель шістьох солдатів, що стало одним з найбільш серйозних інцидентів для ізраїльських військ з моменту початку наземної операції понад місяць тому. Солдати загинули в перестрілці з щонайменше чотирма бойовиками "Хезболли", які влаштували засідку всередині будівлі, згідно з попереднім ізраїльським розслідуванням, зазначає Дов Лібер, кореспондент The Wall Street Journal.

На початку наземної кампанії Ізраїль заявив, що його сухопутні війська входять до Лівану з метою усунення присутності "Хезболли" вздовж його кордону і знищення багаторічної підготовки підтримуваного Іраном бойового угрупування до вторгнення на північ Ізраїлю.

Деякі експерти з питань безпеки розглядають розширення наземної операції Ізраїлю як тактичний крок, спрямований на нейтралізацію загрози протитанкових ракетних атак "Хезболли" на прикордонні міста Ізраїлю. Вони кажуть, що цей крок необхідний для того, щоб переконати близько 60 тисяч цивільних осіб, що вони можуть безпечно повернутися в райони, з яких вони втекли, побоюючись вторгнення "Хезболли" на початку війни в жовтні 2023 року.

Інші кажуть, що більш глибоке вторгнення в Ліван є ризикованим кроком, щоб змусити "Хезболлу" погодитися на припинення вогню на умовах Ізраїлю. Якщо "Хезболла" не відступить, Ізраїль може бути втягнутий у затяжний конфлікт в Лівані.

Нагадаємо, що Джеймі Деттмер, кореспондент Politico вважає, що вторгнення Ізраїлю в Ліван ніколи не закінчувалися добре. Кореспондент зазначає, що наслідком такої операції може стати затягнута та складна ситуація, з якої буде важко вийти.