Наземная операция Израиля в Ливане может превратиться в войну на истощение - WSJ

Израиль расширяет свою наземную операцию на юге Ливана, отправляя войска в деревни, удаленные от границы, что, по мнению некоторых бывших высокопоставленных чиновников службы безопасности, может превратиться в войну на истощение. Со ссылкой на The Wall Street Journal, сообщает Зеркало недели.

14 ноября израильские военные второй день подряд заявили, что их войска достигают новых целей на юге Ливана.

Днем ранее военные объявили о гибели шести солдат, что стало одним из наиболее серьезных инцидентов для израильских войск с момента начала наземной операции более месяца назад. Солдаты погибли в перестрелке с по меньшей мере четырьмя боевиками "Хезболлы", устроившими засаду внутри здания, согласно предварительному израильскому расследованию, отмечает Дов Либер, корреспондент The Wall Street Journal.

В начале наземной кампании Израиль заявил, что его сухопутные войска входят в Ливан с целью устранения присутствия "Хезболлы" вдоль его границы и уничтожения многолетней подготовки поддерживаемой Ираном боевой группировки к вторжению на север Израиля.

Некоторые эксперты по безопасности рассматривают расширение наземной операции Израиля как тактический шаг, направленный на нейтрализацию угрозы противотанковых ракетных атак "Хезболлы" на приграничные города Израиля. Они говорят, что этот шаг необходим для того, чтобы убедить около 60 тысяч гражданских лиц, что они могут безопасно вернуться в районы, из которых они сбежали, опасаясь вторжения "Хезболлы" в начале войны в октябре 2023 года.

Другие говорят, что более глубокое вторжение в Ливан является рискованным шагом, чтобы заставить "Хезболлу" согласиться на прекращение огня на условиях Израиля. Если "Хезболла" не отступит, Израиль может быть вовлечен в затяжной конфликт в Ливане.

Напомним, что Джейми Деттмер, корреспондент Politico, считает, что вторжение Израиля в Ливан никогда не заканчивались хорошо. Корреспондент отмечает, что следствием такой операции может стать затянутая и сложная ситуация, из которой будет трудно выбраться.