Експосадовця Міноборони, який "списав" Гринкевичам майже 94 млн взяли під варту

Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою одному з ексдиректорів департаменту Міноборони – його підозрюють у «списанні» майже 94 млн грн пені львівському бізнесмену за прострочені контракти, повідомляє Радіо Свобода.

Як повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, суд визначив як альтернативу – заставу в розмірі 50 млн гривень.

ДБР 12 листопада повідомило експосадовцю Міноборони про підозру у зловживанні владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

За даними відомства, у 2023 році підконтрольні бізнесмену підприємства уклали договори з Міністерством оборони на постачання військового одягу – зокрема, компанії підписали 23 угоди на понад 1,5 млрд грн. Хоча на момент укладання договорів підконтрольні львівському підприємцю товариства не мали ані власних виробничих можливостей, ані домовленостей з іншими компаніями для виконання угод.Співробітники ДБР встановили, що через дії колишнього т.в.о. директора департаменту виставлені штрафні санкції безпідставно зменшені з майже 98 млн грн до 4,5 млн грн, тобто на 93,5 млн грн.

У бюро не уточнюють, про якого львівського бізнесмена йдеться, але з контексту зрозуміло, що це Ігор Гринкевич.

Він перебуває під вартою з кінця грудня 2023 року. Його затримали під час спроби дати хабар у 500 тисяч доларів одному із керівників головного слідчого управління ДБР за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній у ході розслідування кримінального провадження. Тоді Гринкевичу повідомили про підозру пропозиції неправомірної вигоди службовій особі. 17 січня йому також повідомили підозру у справі щодо закупівель одягу для ЗСУ. За даними слідства, сума закупівель сягала майже 1 мільярда гривень.

П’яти членам організації, яку, як стверджують в ДБР, створив Ігор Гринкевич, повідомили про підозру у створенні та участі у злочинній організації, у шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану.

Роман Гринкевич – син львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – у соцмережі Instagram 9 січня написав, що діяльність його родини відбувалася в рамках чинного законодавства. Сам скандал він назвав «замовним».

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