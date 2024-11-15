Экс-чиновника Минобороны, который "списал" Гринкевичам почти 94 млн взяли под стражу

Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей одному из эксдиректоров департамента Минобороны – его подозревают в «списании» почти 94 млн грн пени львовскому бизнесмену за просроченные контракты, сообщает Радио Свобода.

Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, суд определил как альтернативу – залог в размере 50 млн гривен.

ДБР 12 ноября сообщило экс-чиновнику Минобороны о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

По данным ведомства, в 2023 году подконтрольные бизнесмену предприятия заключили договоры с Министерством обороны на поставку военной одежды – в частности, компании подписали 23 сделки более чем на 1,5 млрд грн. Хотя на момент заключения договоров подконтрольные львовскому предпринимателю общества не имели ни собственных производственных возможностей, ни договоренностей с другими компаниями для выполнения сделок. Сотрудники ДБР установили, что из-за действий бывшего и.о. директора департамента выставленые штрафные санкции безосновательно уменьшены почти с 98 млн грн до 4,5 млн грн, то есть на 93,5 млн грн.

В бюро не уточняют, о каком львовском бизнесмене идет речь, но из контекста понятно, что это Игорь Гринкевич.

Он находится под стражей с конца декабря 2023 года. Его задержали при попытке дать взятку в 500 тысяч долларов одному из руководителей главного следственного управления ГБР за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства. Тогда Гринкевичу сообщили о подозрении предложения неправомерной выгоды должностному лицу. 17 января ему также сообщили подозрение по делу о закупках одежды для ВСУ. По данным следствия, сумма закупок достигала почти 1 миллиарда гривен.

Пяти членам организации, которую, как утверждают в ДБР, создал Игорь Гринкевич, сообщили о подозрении в создании и участии в преступной организации, в мошенничестве, совершенном в условиях военного положения.

Роман Гринкевич – сын львовского бизнесмена Игоря Гринкевича – в соцсети Instagram 9 января написал, что деятельность его семьи проходила в рамках действующего законодательства. Сам скандал он назвал «заказным».

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