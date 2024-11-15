Британська розвідка проаналізувала дронову атаку на Каспійську флотилію РФ

Атака українського безпілотника на головний пункт базування Каспійської флотилії ВМФ Росії в Дагестані, найімовірніше, викличе занепокоєння у російського політичного і військового керівництва. Так вважають у Міністерстві оборони Британії, яке посилається на дані своєї розвідки, повідомляє Радіо Свобода.

Британські військові зауважують, що, попри нинішній оперативний темп у Чорному морі, ця атака демонструє, що Україна зберігає здатність завдавати ударів по російських цілях у районах, які раніше вважалися безпечними для проведення операцій.

«До удару український БПЛА, найімовірніше, перетнув велику територію Росії, не будучи перехопленим. Це, найімовірніше, викличе занепокоєння у російського політичного і військового керівництва» , – йдеться у звіті.

У розвідці Британії звертають увагу, що російська Каспійська флотилія, ймовірно, була використана для здійснення масових атак проти України у 2022 році і продовжувала використовуватися для нечастих атак у 2023-2024 роках. Україна, ймовірно, атакувала флотилію у відповідь на ці удари по своїй території, однак малоймовірно, що російські кораблі, пошкоджені під час цього удару, були використані для завдання прямих ударів по українській території, вважають у розвідці.

На момент атаки БПЛА у порту Каспійськ, ймовірно, перебували кілька кораблів ВМФ Росії, щонайменше два фрегати класу «Гепард», ймовірно, зазнали пошкоджень. Наразі ступінь цих пошкоджень невідомий, проте будь-які пошкодження кораблів, найімовірніше, будуть швидко відремонтовані, припускають у Міноборони Британії.

Вранці 6 листопада голова республіки Дагестан у Росії Сергій Меліков повідомляв про першу атаку безпілотника на регіон. Він стверджував, що вранці сили протиповітряної оборони знищили БПЛА над Каспійськом. Міністерство охорони здоров’я Дагестану згодом заявляло, що через падіння уламків зазнала легкого поранення 16-річна дівчина.

Як писав російський телеграм-канал Astra, фото та відео з місця свідчать, що дрони намагалися атакувати пункт базування Каспійської флотилії ВМФ РФ.

Згодом джерело Радіо Свобода в розвідці повідомило, що дрони-камікадзе Головного управління розвідки уразили російські кораблі в Каспійському морі. За його даними, відстань від державного кордону України до обʼєкту ураження становить близько 1500 кілометрів.

Згідно з відкритими даними, у Каспійську базуються частини берегових військ, включаючи морську піхоту. Флотилія завдавала ракетних ударів по Україні, а 177-й окремий гвардійський полк морської піхоти ЗС РФ брав участь у боях у Херсонській та Запорізькій областях.

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