ГБР викрило підполковника, який змушував солдатів будувати будинки родичам

У Дніпропетровській області викрили командира військової частини. Підполковник примушував підлеглих будувати будинки для своїх родичів. З посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

За даними слідства, п’ять військовослужбовців, починаючи з 2022 року, будували будинки для матері та тещі підполковника. Два двоповерхові котеджі будували з фундаменту, також начальник "замовив" у домі для матері зону барбекю.

Командир погрожував відправити бійців на передову у разі відмови. Військові майже три роки не з'являлися на службі, але отримували зарплату, включаючи додаткову винагороду за виконання ними бойових (спеціальних) завдань.

Дії командира військової частини завдали збитків державі на 2,5 млн гривень.

Правоохоронці провели 12 обшуків за місцем проживання та роботи командира та його підлеглих, а також в автомобілях, якими вони користуються. Вилучили документи, відомості, мобільні телефони та чорнові записи щодо будівництва.

Командира військової частини затримали. Йому оголосили підозру у перевищенні влади та службових повноважень, вчиненому в умовах воєнного стану, що заподіяло тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Підполковнику загрожує до 12 років в'язниці.

Нагадаємо, це не перший випадок, коли військові командири використовують підлеглих у своїх інтересах. До цього правоохоронці викрили командирів у Житомирській та Одеській областях.

Також ДБР передало до суду справу колишнього воєнкома із Закарпатської області. Він змушував військовослужбовців проводили будівельні роботи у його будинку.