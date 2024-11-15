ГБР разоблачило подполковника, заставлявшего солдат строить дома родственникам

В Днепропетровской области разоблачили командира воинской части. Подполковник принуждал подчиненных строить дома для своих родственников. Со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

По данным следствия, пять военнослужащих начиная с 2022 года строили дома для матери и тещи подполковника. Два двухэтажных коттеджа строили из фундамента, также начальник "заказал" в доме для матери барбекю.

Командир угрожал отправить бойцов на передовую в случае отказа. Военные почти три года не появлялись на службе, но получали зарплату, включая дополнительное вознаграждение за выполнение боевых (специальных) задач.

Действия командира воинской части нанесли ущерб государству на 2,5 млн гривен.

Правоохранители провели 12 обысков по месту жительства и работы командира и его подчиненных, а также в автомобилях, которыми они пользуются. Изъяли документы, ведомости, мобильные телефоны и черновые записи по строительству.

Командир воинской части был задержан. Ему объявили подозрение в превышении власти и служебных полномочий, совершенном в условиях военного положения, что повлекло тяжкие последствия (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Подполковнику грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, это не первый случай, когда военные командиры используют подчиненных в своих интересах. До этого правоохранители разоблачили командиров в Житомирской и Одесской областях.

Также ГБР передало в суд дело бывшего военкома из Закарпатской области. Он заставлял военнослужащих производить строительные работы в его доме.