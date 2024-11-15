Україні знадобиться до п’яти років на знешкодження мін у Чорному морі - ВМС

Україні знадобиться до п’яти років на знешкодження 400 мін у Чорному морі та допомога інших чорноморських країн. Про це заявив речник ВМС ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук на брифінгу в Media Center Ukraine, повідомляє Новое время.

Плетенчук зазначив, що попереду очікується масштабна операція з розмінування Чорного моря, де знаходяться близько чотирьох сотень мін. За його словами, розмінування в морі значно складніше, ніж на суходолі, оскільки додається третя координата — глибина. Якщо на суходолі міни знаходяться у статичному положенні, то в морі вони піддаються впливу штормів, можуть дрейфувати або переміщуватися дном.

Речник також наголосив, що після підриву Каховської ГЕС у Дніпро-Бузький лиман і Чорне море потрапили не лише морські міни, а й якірні річкові, протидесантні та інші, якими було заміновано обидва береги Дніпра. Він додав, що ситуація у цьому регіоні залишається вкрай складною.

Розмінування Чорного моря буде проводитися в кілька етапів, основний з яких може тривати до пʼяти років, зазначили у ВМС. Перша фаза операції, яка триватиме від трьох до семи місяців, передбачає розмінування місць стоянок кораблів та портів.

Плетенчук нагадав, що Херсонський та Миколаївський порти залишаються заблокованими через мінну небезпеку та контроль Росії над Кінбурнською косою.

«Від трьох до пʼяти років триватиме основна фаза розмінування більшої частини моря. На жаль, і надалі море періодично підкидатиме сюрпризи» , — зауважив Плетенчук.

Він сподівається на участь країн-партнерів України в розмінуванні Чорного моря і зазначає, що така співпраця вже відбувається.

У липні агентство Bloomberg повідомило, що Туреччина, Румунія та Болгарія розпочали спільні протимінні операції в Чорному морі, щоб підвищити безпеку судноплавства у регіоні, зокрема, для експорту зерна з України.