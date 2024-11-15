Украине понадобится до пяти лет на обезвреживание мин в Черном море - ВМС

Украине понадобится до пяти лет на обезвреживание 400 мин в Черном море и помощь других черноморских стран. Об этом заявил спикер ВМС ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук на брифинге в Media Center Ukraine, сообщает Новое время.

Плетенчук отметил, что впереди ожидается масштабная операция по разминированию Черного моря, где находятся около четырех сотен мин. По его словам, разминирование в море значительно сложнее, чем на суше, поскольку добавляется третья координата — глубина. Если на суше мины находятся в статическом положении, то в море они подвергаются воздействию штормов, могут дрейфовать или перемещаться по дну.

Спикер также отметил, что после подрыва Каховской ГЭС в Днепро-Бугский лиман и Черное море попали не только морские мины, но и якорные речные, противодесантные и другие, которыми были заминированы оба берега Днепра. Он добавил, что ситуация в этом регионе остается крайне сложной.

Разминирование Черного моря будет проводиться в несколько этапов, основной из которых может длиться до пяти лет, отметили в ВМС. Первая фаза операции, которая продлится от трех до семи месяцев, предусматривает разминирование мест стоянок кораблей и портов.

Плетенчук напомнил, что Херсонский и Николаевский порты остаются заблокированными из-за минной опасности и контроля России над Кинбурнской косой.

«От трех до пяти лет продлится основная фаза разминирования большей части моря. К сожалению, и в дальнейшем море периодически будет подбрасывать сюрпризы» , — отметил Плетенчук.

Он надеется на участие стран-партнеров Украины в разминировании Черного моря и отмечает, что такое сотрудничество уже происходит.

В июле агентство Bloomberg сообщило, что Турция, Румыния и Болгария начали совместные противоминные операции в Черном море, чтобы повысить безопасность судоходства в регионе, в частности, для экспорта зерна из Украины.