Гетьмнацев розповів про успіхи детінізації

За 10 місяців 2024 року надходження до держбюджету від детінізації в доларовому еквіваленті дорівняли 1,67 млрд доларів. Про це заявив голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев, повідомляє Економічна правда.

"Це зіставно із бюджетною допомогою від Канади, яка є п’ятим за обсягом переданого фінансового ресурсу партнером України" , - повідомив він.

Водночас надходження від детінізації по податках, що адмініструються Державною податковою службою, сягають 6,1% від наданої міжнародної допомоги цього року, додав він.

Нагадаємо, детінізація ринку лікеро-горілчаної продукції за 10 місяців 2024 року принесла бюджету на 43,5% більше податків, ніж за аналогічний період 2021 року. Йдеться про збільшення на 3,3 млрд. грн.