Гетмнацев рассказал об успехах детенизации

За 10 месяцев 2024 года поступления в госбюджет от детенизации в долларовом эквиваленте составили 1,67 млрд долларов. Об этом заявил глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев, сообщает Экономическая правда.

"Это сопоставимо с бюджетной помощью от Канады, которая является пятым по объему переданного финансового ресурса партнером Украины" , - сообщил он.

В то же время поступления от детенизации по налогам, администрируемым Государственной налоговой службой, достигают 6,1% от предоставленной международной помощи в этом году, добавил он.

Напомним, детенизация рынка ликеро-водочной продукции за 10 месяцев 2024 года принесла бюджету на 43,5% больше налогов, чем за аналогичный период 2021 года. Речь идет об увеличении на 3,3 млрд. грн.