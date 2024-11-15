На Курщині вдалося вивести з оточення 16 бійців ЗСУ

Оператори 73-го Морського центру Сил спеціальних операцій успішно провели спецоперацію в Курській області РФ, врятувавши з оточення 16 військовослужбовців із трьох різних підрозділів Сил оборони України﻿. Про це заявили в Силах Спеціальних Операцій ЗСУ, повідомляє Ділова столиця.

Як зазначили бійці, бойова задача надійшла о другій годині ночі. Протягом двох годин оператори ССО спланували операцію та вирушили на допомогу побратимам на двох броньованих Humvee.

"Ми залетіли туди на Humvee, завантажити склад дружніх сил та вирушили назад" , — каже Брюс, оператор 73 центру ССО.

Також бійці розповіли, що евакуювати побратимів довелось під обстрілами ворожого танка, шквальним кулеметним вогнем та атаками FPV-дрона, наголосили військові.