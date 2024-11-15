На Курщине удалось вывести из окружения 16 бойцов ВСУ
Операторы 73-го Морского центра Сил специальных операций успешно провели спецоперацию в Курской области РФ, спасши из окружения 16 военнослужащих из трех разных подразделений Сил обороны Украины. Об этом заявили в Силах Специальных Операций ВСУ, сообщает Деловая столица.
Как отметили бойцы, боевая задача поступила в два часа ночи. В течение двух часов операторы ССО спланировали операцию и отправились на помощь собратьям на двух бронированных Humvee.
"Мы залетели туда на Humvee, загрузить состав дружеских сил и отправились назад", — говорит Брюс, оператор 73 центра ССО.
Также бойцы рассказали, что эвакуировать собратьев пришлось под обстрелами вражеского танка, шквальным пулеметным огнем и атаками FPV-дрона, отметили военные.
"Несмотря на все угрозы, операция завершилась успешно. Военнослужащие, которых удалось спасти, выразили благодарность своим спасателям", — говорится в сообщении.