"Мінська-3" не буде: Зеленський прокоментував дзвінок Шольца до Путіна

Президент України під час вечірнього звернення відреагував на телефонний дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца до Путіна, повідомляє Лівий берег.

"Канцлер Шольц казав мені, що збирається подзвонити Путіну. Дзвінок Олафа, на мою думку, – це скринька Пандори. Тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки. Просто багато слів" , — зазначає Зеленський.

Президент України підкреслює, що сама цього Путін давно хоче: йому вкрай важливо послабити ізоляцію Росії і вести звичайні перемовини, які не будуть нічим завершуватись.