"Минска-3" не будет: Зеленский прокомментировал звонок Шольца Путину

Президент Украины во время вечернего обращения отреагировал на телефонный звонок канцлера Германии Олафа Шольца Путину, сообщает Левый берег.

"Канцлер Шольц говорил мне, что собирается позвонить Путину. Звонок Олафа, по моему мнению, - это ящик Пандоры. Теперь могут быть другие разговоры, другие звонки. Просто много слов" , - отмечает Зеленский.

Президент Украины подчеркивает, что сам этого Путин давно хочет: ему крайне важно ослабить изоляцию России и вести обычные переговоры, которые не будут ничем завершаться.