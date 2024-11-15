Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вкотре заявив, що виступатиме проти вступу України до Північноатлантичного альянсу. Водночас політик висловив підтримку Києву на шляху до Євросоюзу, повідомляє Голос Америки.

"Україна заслуговує на чесний і справедливий мир, який відповідає встановленим правилам. Україна може бути частиною ЄС, але зовсім не може бути членом НАТО" , – зазначив глава словацького уряду.

Однак, Фіцо висловився вступу України до НАТО. За його словами, це може спричинити серйозну ескалацію глобального конфлікту.

"Членство України в оборонному союзі НАТО могло б призвести до спалаху третьої світової війни" , – наголосив політик.

Він також додав, що доки він обіймає посаду голови уряду, Словаччина буде виступати проти прийняття України до Альянсу, членом якого вона є з 2004 року.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини, який відрізняється особливою прихильністю до Росії, розмірковуючи над першими кроками новообраного президента США Дональда Трампа, вирішив, що він займатиметься справами своєї країни, а не встановленням миру в Україні, тому для того, щоб мир настав, треба просто припинити підтримувати Україну.