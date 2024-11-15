Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в очередной раз заявил, что будет выступать против вступления Украины в Североатлантический альянс. В то же время, политик выразил поддержку Киеву на нашем пути в Евросоюз, сообщает Голос Америки.

"Украина заслуживает честного и справедливого мира, который соответствует установленным правилам. Украина может быть частью ЕС, но совсем не может быть членом НАТО" , - отметил глава словацкого правительства.

Однако, Фицо высказался вступления Украины в НАТО. По его словам, это может повлечь серьезную эскалацию глобального конфликта.

"Членство Украины в оборонном союзе НАТО могло бы привести к вспышке третьей мировой войны" , - подчеркнул политик.

Он также добавил, что пока он занимает должность главы правительства, Словакия будет выступать против принятия Украины в Альянс, членом которого она является с 2004 года.

Напомним, премьер-министр Словакии, отличающийся особой приверженностью России, размышляя над первыми шагами новоизбранного президента США Дональда Трампа, решил, что он будет заниматься делами своей страны, а не установлением мира в Украине, поэтому для того, чтобы мир наступил, нужно просто прекратить поддерживать Украину.