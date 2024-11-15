Трамп не залишить Україну без зброї та допомоги - Politico

Новообраний президент Дональд Трамп не позбавлятиме Україну ні зброї, ні допомоги. Навіть попри те, що він хоче швидкого завершення війни. З посиланням на Politico, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

За даними анонімного джерела, Київ наразі вважає, що Трамп цілком може виявитися кращим варіантом, ніж його опонентка від Демократичної партії Камала Гарріс.

"У найкращому випадку Гарріс дотрималася б підходу Джо Байдена (нинішнього президента, - ред.) - такою була б її політика, і це означало б повільну смерть України" , - зазначив він.

Натомість Трамп, за його словами навіть попри бажання швидко закінчити війну в Україні, не має наміру просто кинути рушник.

Джерело зауважило, що новообраний президент не збирається позбавляти Україну зброї та поставок, тому що, він знає, що розпад України означатиме, що російський диктатор Володимир Путін не буде розв'язувати питання за столом переговорів.

"Трамп має в цьому певний особистий інтерес" , - сказало джерело.

Зауважимо, що сьогодні президент України Володимир Зеленський сам заявив, що за адміністрації обраного президента Трампа війна Росії проти України завершиться швидше.

Ба більше, за словами джерела Fox News, Дональд Трамп незабаром може призначити спецпредставника з питань миру в Україні. Він повинен буде очолити переговори з Росією про припинення війни.