Трамп не оставит Украину без оружия и помощи - Politico

Новоизбранный президент Дональд Трамп не будет лишать Украину ни оружия, ни помощи. Даже несмотря на то, что он хочет скорейшего завершения войны. Со ссылкой на Politico, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

По данным анонимного источника, Киев считает, что Трамп вполне может оказаться лучшим вариантом, чем его оппонентка от Демократической партии Камала Гаррис.

"В лучшем случае Гаррис придерживалась бы подхода Джо Байдена (нынешнего президента, - ред.) - такова была бы ее политика, и это означало бы медленную смерть Украины" , - отметил он.

Трамп, по его словам даже несмотря на желание быстро закончить войну в Украине, не намерен просто бросить полотенце.

Источник отметил, что новоизбранный президент не собирается лишать Украину оружия и поставок, потому что он знает, что распад Украины будет означать, что российский диктатор Владимир Путин не будет решать вопрос за столом переговоров.

"Трамп имеет в этом определенный личный интерес" , - сказал источник.

Отметим, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский сам заявил, что при администрации избранного президента Трампа война России против Украины завершится быстрее.

Более того, по словам источника Fox News, Дональд Трамп вскоре может назначить спецпредставителя по вопросам мира в Украине. Он должен будет возглавить переговоры с Россией о прекращении войны.