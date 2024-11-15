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Російський Z-блогер "Тринадцятий" вирушає на війну з Україною

Російський Z-блогер "Тринадцятий" вирушає на війну з Україною
Фото: Єгор Гузенко, фото з його Telegram-каналу

Російський Z-блогер "Тринадцятий" Єгор Гузенко, якого затримали в РФ у жовтні, поїде із СІЗО на війну проти України.﻿﻿ З посиланням на інформацію в Telegram-каналі Гузенка, повідомляє Українська правда.

Повідомляють, що Гузенко повернеться на фронт у складі одного зі штурмових підрозділів ЗС РФ.

Справу проти блогера призупинили. За чинними нині російськими законами, кримінальне переслідування припиняється, якщо підозрюваний, підсудний чи засуджений укладає армійський контракт.

Що передувало:

  • На початку вересня Гузенко опублікував у телеграм-каналі кілька відео, на яких розкритикував російську владу. "Зрадники захопили країну", – сказав він.
  • Блогер також говорив, що влада РФ "прибирає незручних" і навів як приклад Ігоря Гіркіна.
  • Також Гузенко, судячи з усього, висловився і про правителя РФ Володимира Путіна, не називаючи його імені (блогер вимовив фразу "один дідусь").
  • На початку жовтня Гузенка затримали у Ставропольському краї РФ за опір поліції.
  • Повідомлялось, що Гузенко воював проти України на Донбасі з 2014 року.

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