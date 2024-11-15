Российский Z-блогер "Тринадцатый" отправляется на войну с Украиной
Российский Z-блогер "Тринадцатый" Егор Гузенко, которого задержали в РФ в октябре, поедет из СИЗО на войну против Украины. Со ссылкой на информацию в Telegram-канале Гузенко, сообщает Украинская правда.
Сообщают, что Гузенко вернется на фронт в составе одного из штурмовых подразделений ВС РФ.
Дело против блогера приостановили. По действующим ныне российским законам, уголовное преследование прекращается, если подозреваемый, подсудимый или осужденный заключает армейский контракт.
Что предшествовало:
- В начале сентября Гузенко опубликовал в телеграмм-канале несколько видео, на которых раскритиковал российские власти. "Предатели захватили страну", - сказал он.
- Блогер также говорил, что власти РФ "убирают неудобных" и привел в пример Игоря Гиркина.
- Также Гузенко, судя по всему, высказался и о правителе РФ Владимире Путине, не называя его имени (блогер произнес фразу "один дедушка").
- В начале октября Гузенко задержали в Ставропольском крае РФ за сопротивление полиции.
- Сообщалось, что Гузенко воевал против Украины на Донбассе с 2014 года.