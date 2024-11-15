Российский Z-блогер "Тринадцатый" отправляется на войну с Украиной

Российский Z-блогер "Тринадцатый" Егор Гузенко, которого задержали в РФ в октябре, поедет из СИЗО на войну против Украины.﻿﻿ Со ссылкой на информацию в Telegram-канале Гузенко, сообщает Украинская правда.

Сообщают, что Гузенко вернется на фронт в составе одного из штурмовых подразделений ВС РФ.

Дело против блогера приостановили. По действующим ныне российским законам, уголовное преследование прекращается, если подозреваемый, подсудимый или осужденный заключает армейский контракт.

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