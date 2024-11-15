Енергоатом відреагував на погрози Кремля вигнати МАГАТЕ із ЗАЕС

Російські окупанти погрожують зупинити роботу місії МАГАТЕ на ЗАЕС. Це є актом ядерного тероризму.﻿ Про це заявила пресслужба Енергоатому, повідомляє Новое время.

«Погрози Кремля зупинити роботу місії МАГАТЕ на ЗАЕС — акт ядерного тероризму» , — підкреслили в компанії.

Компанія звернула увагу на погрози російського МЗС припинити діяльність місії МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції через висловлювання її гендиректора Рафаеля Гроссі. Той заявив, що експерти перебуватимуть на станції до потенційної заморозки конфлікту. Кремль наголосив, що присутність місії можлива лише «з його згоди».

Енергоатом нагадав, що перебування експертів МАГАТЕ на українських атомних об'єктах, включно із ЗАЕС, стало результатом домовленостей між президентом України Володимиром Зеленським та Рафаелем Гроссі. Метою місій є постійний моніторинг і запобігання можливим інцидентам.

Україна демонструє готовність до співпраці та прозорість у забезпеченні безпеки своїх АЕС. Водночас Росія продовжує ігнорувати міжнародне право, здійснюючи захоплення ЗАЕС, розміщення там військових, обстріли та маніпуляції з енергетичною безпекою, що, на думку компанії, є проявом ядерного тероризму.

Енергоатом підкреслив, що збереження роботи місії МАГАТЕ на ЗАЕС має ключове значення для забезпечення безпеки як України, так і всього світу. Міжнародна спільнота має домагатися безперервного моніторингу станції та притягнення Росії до відповідальності за її дії.