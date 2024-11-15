Энергоатом отреагировал на угрозы Кремля изгнать МАГАТЭ из ЗАЭС

Российские оккупанты угрожают остановить работу миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Это является актом ядерного терроризма. Об этом заявила пресс-служба Энергоатома, сообщает Новое время.

«Угрозы Кремля остановить работу миссии МАГАТЭ на ЗАЭС — акт ядерного терроризма» , — подчеркнули в компании.

Компания обратила внимание на угрозы российского МИДа прекратить деятельность миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции из-за высказываний ее гендиректора Рафаэля Гросси. Тот заявил, что эксперты будут находиться на станции до потенциальной заморозки конфликта. Кремль подчеркнул, что присутствие миссии возможно лишь «с его согласия».

Энергоатом напомнил, что пребывание экспертов МАГАТЭ на украинских атомных объектах, включая ЗАЭС, стало результатом договоренностей между президентом Украины Владимиром Зеленским и Рафаэлем Гросси. Целью миссий является постоянный мониторинг и предотвращение возможных инцидентов.

Украина демонстрирует готовность к сотрудничеству и прозрачность в обеспечении безопасности своих АЭС. В то же время Россия продолжает игнорировать международное право, осуществляя захват ЗАЭС, размещение там военных, обстрелы и манипуляции с энергетической безопасностью, что, по мнению компании, является проявлением ядерного терроризма.

Энергоатом подчеркнул, что сохранение работы миссии МАГАТЭ на ЗАЭС имеет ключевое значение для обеспечения безопасности как Украины, так и всего мира. Международное сообщество должно добиваться непрерывного мониторинга станции и привлечения России к ответственности за её действия.