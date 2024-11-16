Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася. Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Карти Monobank тепер можна поповнювати у відділеннях Укрпошти

Відтепер карти Monobank можна поповнити без комісії у будь-якому із 4500 відділень Укрпошти. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив один із засновників Monobank Олег Гороховський.

За його словами, те, що це стало можливим, - повністю заслуга керівника Укрпошти Ігоря Смілянського, який втрутився у процес спілкування двох команд (Monobank та Укрпошти), що тривав уже пів року, та повністю змінив умови та підхід до партнерства.

2. Банки змінюють відсоткові ставки за депозитами

Чотири банки минулого тижня відзначилися зміною відсоткових ставок за депозитними вкладами як у національній, так і в іноземних валютах.

Три банки підвищили відсоткові ставки за депозитами, а один – навпаки, знизив їх.

Полтава-Банк підвищив процентні ставки за депозитами у гривні на 6, 9 та 12 місяців на 0,50% річних:

на 6 місяців – з 13,50 до 14% річних;

на 9 місяців – із 14,50 до 15% річних;

на 12 місяців – із 15 до 15,50% річних.

Міжнародний інвестиційний банк (МІБ) знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців:

на 3 місяці – із 14,50 до 11% річних;

на 6 місяців – з 14,75% до 11,50% річних;

на 9 та 12 місяців – з 15,50 до 12% річних.

Банк Кліринговий Дім підвищив процентну ставку за депозитами у гривні на 6 місяців з 13,85 до 14,35% річних.

Полікомбанк підвищив процентні ставки за депозитами в доларах США та євро на 3 та 6 місяців:

на 3 місяці – з 0,1% до 2% річних;

на 6 місяців - з 1 до 2% річних.

3. Банк Глобус змінює тарифи за своїми картами

З 15 листопада 2024 року банк Глобус вніс зміни до Тарифних планів щодо карткових продуктів «Ощадна карта», «Преміальні карти», «Юнацька карта», «Депозитна карта», «карта GlobusPlus валютна», а саме: додано можливість здійснювати перекази на карти іноземних банків у доларах США. Вартість перекладу – 0,9%, щонайменше 1USD.

4. Акція від Sense Bank та мережі магазинів Comfy

З 15 листопада 2024 року по 15 січня 2025 року при розрахунку картками міжнародної платіжної системи Visa від Sense Bank у мережі магазинів Comfy діятиме знижка у розмірі 7% від встановленої ціни на вибрані товари. Знижка нараховується автоматично у момент розрахунку відповідною карткою. З умовами акції можна ознайомитись на офіційному сайті банку.

5. Акція «Зелена п'ятниця» від ПриватБанку

ПриватБанк до святкування у всьому світі Чорної П'ятниці анонсував свою акцію «Зелена п'ятниця». Починаючи з 18 листопада 2024 року, у розділі «Привіт» будуть розміщені знижки та кешбеки до 20%.