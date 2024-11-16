Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась. Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Карты Monobank теперь можно пополнять в отделениях Укрпочты

Отныне карты Monobank можно пополнить без комиссии в любом из 4500 отделений Укрпочты. Об этом в своем телеграм-канале﻿ сообщил один из основателей Monobank Олег Гороховский.

По его словам, то, что это стало возможным, - полностью заслуга руководителя Укрпочты Игоря Смелянского, который вмешался в процесс общения двух команд (Monobank и Укрпочты), длившийся уже полгода, и полностью изменил условия и подход к партнерству.

2. Банки меняют процентные ставки по депозитам

Четыре банка на уходящей неделе отметились изменением процентных ставок по депозитным вкладам как в национальной, так и в иностранных валютах.

Три банка повысили процентные ставки по депозитам, а один – наоборот, снизил их.

Полтава-Банк повысил процентные ставки по депозитам в гривне на 6, 9 и 12 месяцев на 0,50% годовых:

на 6 месяцев – с 13,50 до 14% годовых;

на 9 месяцев – с 14,50 до 15% годовых;

на 12 месяцев – с 15 до 15,50% годовых.

Международный инвестиционный банк (МИБ) понизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 14,50 до 11% годовых;

на 6 месяцев – с 14,75 до 11,50% годовых;

на 9 и 12 месяцев – с 15,50 до 12% годовых.

Банк Клиринговый Дом повысил процентную ставку по депозитам в гривне на 6 месяцев с 13,85 до 14,35% годовых.

Поликомбанк повысил процентные ставки по депозитам в долларах США и евро на 3 и 6 месяцев:

на 3 месяца – с 0,1 до 2% годовых;

на 6 месяцев – с 1 до 2% годовых.

3. Банк Глобус меняет тарифы по своим картам

С 15 ноября 2024 года банк Глобус внес изменения в Тарифные планы по карточным продуктам «Сберегательная карта», «Премиальные карты», «Юношеская карта», «Депозитная карта», «карта GlobusPlus валютная», а именно: добавлена возможность осуществлять переводы на карты иностранных банков в долларах США. Стоимость перевода – 0,9%, минимум 1USD.

4. Акция от Sense Bank и сети магазинов Comfy

C 15 ноября 2024 года по 15 января 2025 года при расчете картами международной платежной системы Visa от Sense Bank в сети магазинов Comfy будет действовать скидка в размере 7% от установленной цены на избранные товары. Скидка начисляется автоматически в момент расчета соответствующей картой. С условиями акции можно ознакомиться на официальном сайте банка﻿.

5. Акция «Зеленая пятница» от ПриватБанка

ПриватБанк к празднованию во всем мире Черной Пятницы анонсировал свою акцию «Зеленая пятница». Начиная с 18 ноября 2024 года, в разделе «Привет» будут размещены скидки и кешбэки до 20%.