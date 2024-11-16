Осідлайте хвилю обрання Трампа та отримуйте легкий прибуток з хмарного майнінгу Bitcoin ION

Хмарний майнінг від ION Mining Зі швидким розвитком цифрової економіки кожен новий крок у криптовалютній сфері привертає велику увагу, особливо коли ці кроки пов'язані з технологічним гігантом Ілоном Маском. Нещодавно компанія Arkham Intelligence, що займається аналізом блокчейну, повідомила, що Tesla перевела близько 765 мільйонів доларів у біткоїнах на невідомі гаманці, що вкотре викликало інтерес і спекуляції людей з приводу Маска та криптовалютних інвестицій.

Маск завжди вважався прихильником криптовалютного ринку і неодноразово впливав на ціни Bitcoin, Dogecoin тощо через платформу X (колишній Twitter). Цей переклад біткоїну викликав на ринку спекуляції про стратегію Tesla щодо криптоактивів, а також змусив людей задуматися про методи володіння та інвестування у цифрові активи. Завдяки цій тенденції нові методи інвестування в криптовалюти, такі як хмарний майнінг, привертають дедалі більше уваги.

Сходження хмарного майнінгу: Інноваційний шлях ION Mining

Хмарний майнінг - це інвестиційна модель, яка не вимагає від користувачів купівлі обладнання для майнінгу, а натомість отримує обчислювальні потужності через хмарні сервіси для майнінгу. В останні роки вона поступово розвивається і контракти на хмарний майнінг, що надаються ION Mining, стали лідером цієї тенденції. Завдяки контрактам ION на хмарний майнінг користувачі можуть легко отримувати прибуток від видобутку таких криптоактивів, як Bitcoin та Ethereum, а поріг входу в систему невисокий, що дуже зручно для людей, які хочуть спробувати себе у криптовалютній сфері, але не мають обладнання для майнінгу. Як тільки користувачі приєднуються до плану ION з майнінгу, здобута криптовалюта може бути переведена на рахунок у будь-який час і легко конвертована у готівку.

Переваги реєстрації в ION mining

①：Отримайте безкоштовні гроші: Нові користувачі можуть отримати бонус у розмірі $15 під час реєстрації.

②：Щоденний бонус за реєстрацію: користувачі можуть заробляти $0,75 на день, постійно беручи участь на платформі.

③：Різноманітний вибір контрактів: Інвестори можуть вибирати з широкого спектру контрактів, при цьому щоденні відсоткові ставки та потенційна прибутковість чітко відображаються на платформі.

Наприклад:

Інвестуйте $300 на 1 день із денним прибутком $4,59, в результаті чого загальний прибуток складе $300 + $4,56 = $304,56.

Інвестуйте $1000 на 3 дні, отримуючи щоденний прибуток у розмірі $20,3, внаслідок чого загальний прибуток становитиме $1000 + $60,9 = $1060,9

Інвестуйте $5000 на 10 днів, отримуючи щоденний прибуток у розмірі $116, внаслідок чого загальний прибуток становитиме $5000 + $1160 = $6160.

ION Mining пропонує різні варіанти ефективних контрактів на видобуток корисних копалин в діапазоні від $100 до $500 000, кожен із яких має свою окупність та термін дії контракту.

Вартість контракту Тривалість контракту Щоденна процентна ставка Загальний дохід (основна сума + прибуток) $15 1 день 5% $15 + $0.75 $100 2 дні 3.50% $100 + $7 $600 6 днів 1.83% $600 + $65.88 $2,000 18 днів 2.21% $2,000 + $795.6 $10,000 35 днів 2.45% $10,000 + $8,575

Реферальна програма: Користувачі можуть отримати реферальні винагороди, щоб збільшити свій потенціал заробітку.

Приєднуйтесь до нашої партнерської програми та заробляйте до 5% плюс 2% довічного комісійного бонусу! (Рівень 1: 5% + Рівень 2: 2%) Ви можете стати власним босом і почати заробляти гроші без будь-яких початкових інвестицій.

Наприклад:

Якщо А рекомендує Б інвестувати і Б інвестує $10 000, то А отримує бонус у розмірі 5% ($500).

Якщо В порекомендує С інвестувати і С інвестує 10 000 доларів, то В отримає 5-відсотковий бонус (500 доларів), а А - 2-процентний бонус (200 доларів).

Заходи безпеки: Платформа захищена McAfee® та Cloudflare® для забезпечення безпеки даних та інвестицій.

Компанія ION Mining розуміє, що безпека та законність мають вирішальне значення, і працює прозоро та надійно. Користувачі можуть заходити на платформу в режимі реального часу та стежити за своїми доходами, а для кожного інвестиційного проекту передбачено страховку.

Цілодобовий онлайн-сервіс для користувачів, що надає відповіді на запитання у реальному часі.

Вибирайте хмарний майнінг ION, щоб досягти своєї мрії про багатство!

Оскільки ринок криптовалют продовжує зростати, Smart Cloud Mining дозволяє будь-кому охоче легко приєднатися до божевілля криптовалютного майнінгу. ION Mining залишається піонером у цій галузі, надаючи прямий шлях до прибутковості. Незалежно від того, чи є ви досвідченим криптовалютним ентузіастом або повним новачком, ION Mining запрошує вас вступити до тих, хто заробляє легкий пасивний дохід.

У наше цифрове століття, повне можливостей, контракти ION Mining на хмарний майнінг відкривають для вас двері до багатства та свободи. Приєднуйтесь до ION Mining сьогодні та відкрийте для себе найкраще завтра.

Для отримання додаткової інформації відвідайте офіційний сайт: https://ionmining.com/ або натисніть (Завантажити програму Install Mobile client APP).

Назва компанії: (ION) Mining Investment Group

Електронна пошта компанії: info@ionmining.com