Оседлайте волну избрания Трампа и получайте легкую прибыль с облачного майнинга Bitcoin ION

Облачный майнинг от ION Mining С быстрым развитием цифровой экономики каждый новый шаг в криптовалютной сфере привлекает большое внимание, особенно когда эти шаги связаны с технологическим гигантом Илоном Маском. Недавно компания Arkham Intelligence, занимающаяся анализом блокчейна, сообщила, что Tesla перевела около 765 миллионов долларов в биткоинах на неизвестные кошельки, что в очередной раз вызвало интерес и спекуляции людей по поводу Маска и криптовалютных инвестиций.

Маск всегда считался сторонником криптовалютного рынка и неоднократно влиял на цены Bitcoin, Dogecoin и т. д. через платформу X (бывший Twitter). Этот перевод биткоина вызвал на рынке спекуляции о стратегии Tesla в отношении криптоактивов, а также заставил людей задуматься о методах владения и инвестирования в цифровые активы. Благодаря этой тенденции новые методы инвестирования в криптовалюты, такие как облачный майнинг, привлекают все больше внимания.

Восхождение облачного майнинга: Инновационный путь ION Mining

Облачный майнинг - это инвестиционная модель, которая не требует от пользователей покупки оборудования для майнинга, а вместо этого получает вычислительные мощности через облачные сервисы для майнинга. В последние годы она постепенно развивается, и контракты на облачный майнинг, предоставляемые ION Mining, стали лидером этой тенденции. Благодаря контрактам ION на облачный майнинг пользователи могут легко получать доход от добычи таких криптоактивов, как Bitcoin и Ethereum, а порог входа в систему невысок, что очень удобно для людей, которые хотят попробовать себя в криптовалютной сфере, но не имеют оборудования для майнинга. Как только пользователи присоединяются к плану ION по майнингу, добытая криптовалюта может быть переведена на счет в любое время и легко конвертирована в наличные.

Преимущества регистрации в ION mining

①：Получите бесплатные деньги: Новые пользователи могут получить бонус в размере $15 при регистрации.

②：Ежедневный бонус за регистрацию: пользователи могут зарабатывать $0,75 в день, постоянно участвуя на платформе.

③：Разнообразный выбор контрактов: Инвесторы могут выбирать из широкого спектра контрактов, при этом ежедневные процентные ставки и потенциальная доходность четко отображаются на платформе.

Например:

Инвестируйте $300 на 1 день с дневной прибылью $4,59, в результате чего общая прибыль составит $300 + $4,56 = $304,56.

Инвестируйте $1000 на 3 дня, получая ежедневную прибыль в размере $20,3, в результате чего общая прибыль составит $1000 + $60,9 = $1060,9

Инвестируйте $5000 на 10 дней, получая ежедневную прибыль в размере $116, в результате чего общая прибыль составит $5000 + $1160 = $6160.

ION Mining предлагает различные варианты эффективных контрактов на добычу полезных ископаемых в диапазоне от $100 до $500 000, каждый из которых имеет свою окупаемость и срок действия контракта.

Стоимость контракта Продолжительность контракта Ежедневная процентная ставка Общий доход (основная сумма + прибыль) $15 1 день 5% $15 + $0.75 $100 2 дня 3.50% $100 + $7 $600 6 дней 1.83% $600 + $65.88 $2,000 18 дней 2.21% $2,000 + $795.6 $10,000 35 дней 2.45% $10,000 + $8,575

Реферальная программа: Пользователи могут получать реферальные вознаграждения, чтобы увеличить свой потенциал заработка.

Присоединяйтесь к нашей партнерской программе и зарабатывайте до 5% плюс 2% пожизненного комиссионного бонуса! (Уровень 1: 5% + Уровень 2: 2%) Вы можете стать своим собственным боссом и начать зарабатывать деньги без каких-либо первоначальных инвестиций.

Например:

Если А рекомендует Б инвестировать, и Б инвестирует $10 000, то А получает бонус в размере 5% ($500).

Если В порекомендует С инвестировать, и С инвестирует 10 000 долларов, то В получит 5-процентный бонус (500 долларов), а А - 2-процентный бонус (200 долларов).

Меры безопасности: Платформа защищена McAfee® и Cloudflare® для обеспечения безопасности пользовательских данных и инвестиций.

Компания ION Mining понимает, что безопасность и законность имеют решающее значение, и работает прозрачно и надежно. Пользователи могут заходить на платформу в режиме реального времени и следить за своими доходами, а для каждого инвестиционного проекта предусмотрена страховка.

Круглосуточный онлайн-сервис для пользователей, предоставляющий ответы на вопросы в режиме реального времени.

Выбирайте облачный майнинг ION, чтобы достичь своей мечты о богатстве!

Поскольку рынок криптовалют продолжает расти, Smart Cloud Mining позволяет любому желающему легко присоединиться к безумию криптовалютного майнинга. ION Mining остается пионером в этой области, предоставляя прямой путь к прибыльности. Независимо от того, являетесь ли вы опытным криптовалютным энтузиастом или полным новичком, ION Mining приглашает вас вступить в ряды тех, кто зарабатывает легкий пассивный доход.

В наш цифровой век, полный возможностей, контракты ION Mining на облачный майнинг открывают для вас дверь к богатству и свободе. Присоединяйтесь к ION Mining сегодня и откройте для себя лучшее завтра.

Для получения дополнительной информации посетите его официальный сайт: https://ionmining.com/или нажмите (Скачать приложение Install Mobile client APP).

Название компании: (ION) Mining Investment Group

Электронная почта компании: info@ionmining.com