Le Figaro прибрало з публікації інформацію про дозвіл Франції й Британії на удари по РФ

Французьке видання Le Figaro у неділю повідомило, що Франція та Британія слідом за США дозволили Україні використовувати свої далекобійні ракети SCALP/Storm Shadow для ударів по території Росії. Згодом видання змінило текст повідомлення, повідомляє Українська правда.

Спершу видання написало:

"Французи і британці дозволили Україні завдати удару вглиб російської території, використовуючи свої ракети SCALP/Storm Shadow".﻿

Проте станом на ранок понеділка ця фраза змінена й звучить так:

"У канцеляріях вже вирували дебати щодо дозволу на використання західних ракет проти російської території. Еммануель Макрон висловився за це під час державного візиту до Німеччини у травні 2024 року".

Видання не наводило інших подробиць, а також джерел інформації.

Загалом матеріал присвячено дозволу президента США Джо Байдена українським військам завдавати ударів углиб території РФ за допомогою американських ракет ATACMS.

Довідково: Storm Shadow/SCALP – франко-британська авіаційна ракета класу "повітря-земля" дальньої дії. Вона призначена для ураження стаціонарних цілей (включно з, наприклад, бункерами), які добре захищені системами ППО. Може використовуватися в будь-який час доби та за будь-яких метеоумов. Бойова частина ракети важить 450 кг. Storm Shadow можуть встановлюватись на українські реактивні літаки радянського виробництва.

Ракети SCALP/Storm Shadow залежно від модифікації можуть мати дальність від 270 до 560 км.