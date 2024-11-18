Le Figaro убрало из публикации информацию о разрешении Франции и Британии на удары по РФ

Французское издание Le Figaro в воскресенье сообщило, что Франция и Великобритания вслед за США разрешили Украине использовать свои дальнобойные ракеты SCALP/Storm Shadow для ударов по территории России. Впоследствии издание изменило текст сообщения, сообщает Украинская правда.

Сначало издание написало так:

"Французы и британцы позволили Украине нанести удар вглубь российской территории, используя свои ракеты SCALP/Storm Shadow".

Но по состоянию на утро понедельника эта фраза изменена и звучит так:

"В канцеляриях уже бушевали дебаты о разрешении на использование западных ракет против российской территории. Эммануэль Макрон высказался за это во время государственного визита в Германию в мае 2024 года".

Издание не приводит других подробностей, а также источников информации.

В целом материал посвящен разрешению президента США Джо Байдена украинским войскам наносить удары вглубь территории РФ с помощью американских ракет ATACMS.

Справочно: Storm Shadow/SCALP – франко-британская авиационная ракета класса "воздух-земля" дальнего действия. Она предназначена для поражения стационарных целей (включая, например, бункеры), которые хорошо защищены системами ПВО. Может использоваться в любое время суток и при любых метеоусловиях. Боевая часть ракеты весит 450 кг. Storm Shadow могут устанавливаться на украинские реактивные самолеты советского производства.

Ракеты SCALP/Storm Shadow в зависимости от модификации могут иметь дальность от 270 до 560 км.