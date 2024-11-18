Повітряні сили: ППО збила вісім безпілотників, ще три – локаційно втрачені
У ніч на 18 листопада російські війська вдарили по Україні "Шахедами" та безпілотниками невстановленого типу, а також ракетами "Іскандер-М" ТА Х-59. Сили ППО збили вісім безпілотників, ще три – локаційно втрачені.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Двома балістичними ракетами "Іскандер-М", запущеними з Воронезької області РФ, окупанти вдарили по Сумщині. Також по регіону запустили керовану авіаракету Х-59 з Курської області.
"Шахеди" та невстановлені безпілотники окупанти запустили з Курщини.
"Вісім ударних дронів було збито протиповітряною обороною у Полтавській, Харківській, Черкаській, Чернігівській та Київській областях. Три БпЛА — локаційно втрачено", – йдеться у повідомленні.