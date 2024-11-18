Воздушные силы: ПВО сбила восемь беспилотников, еще три – локально потеряны

В ночь на 18 ноября российские войска ударили по Украине "Шахедами" и беспилотниками неустановленного типа, а также ракетами "Искандер-М" и Х-59. Силы ПВО сбили восемь беспилотников, еще три – локационно потеряны.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", запущенными из Воронежской области РФ, оккупанты ударили по Сумщине. Также по региону запустили управляемую авиаракету Х-59 из Курской области.

"Шахеды" и неустановленные беспилотники оккупанты запустили с Курщины.