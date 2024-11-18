У чотирьох регіонах скасували графіки вимкнення електрики

Графіки вимкнення світла 18 листопада скасували у чотирьох областях України. Таку вказівку дало "Укренерго", повідомляє Дзеркало тижня.

Мова йде про:

Івано-Франківську область;

Львівську область;

Закарпатську область;

Рівненську область.

"Гарна новина від "Укренерго". Графіки погодинних відключень електроенергії на Рівненщині на сьогодні скасовані. Хоча зауважу, ситуація упродовж дня може змінитися" , – повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Про скасування графіків також повідомили "Львівобленерго", "Прикарпаттяобленерго" та "Закарпаттяобленерго".

Напередодні "Укренерго" дало вказівку, що у всіх регіонах України 18 листопада застосовуватимуть графіки відключення електроенергії. При чому 6:00 до 22:00 діятимуть одночасно дві черги відключень.

У ніч на 17 листопада росіяни здійснили масований комбінований удар по Україні. Президент Володимир Зеленський повідомляв, що ворог застосував близько 120 ракет і 90 дронів. Росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі. У Повітряних силах повідомляли, що збили 144 повітряні цілі — 102 ракети та 42 дрони.