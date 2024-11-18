В четырех регионах отменили графики отключения электричества

Графики отключения света 18 ноября были отменены в четырех областях Украины. Такое указание дало "Укрэнерго", сообщает Зеркало недели.

Речь идет об:

Ивано-Франковской области;

Львовской области;

Закарпатской области;

Ровенской области.

"Хорошая новость от "Укрэнерго". Графики почасовых отключений электроэнергии в Ровенской области на сегодняшний день отменены. Хотя замечу, ситуация в течение дня может измениться" , – сообщил глава Ровенской ОВА Александр Коваль.

Об отмене графиков также сообщили "Львовоблэнерго", "Прикарпатьеоблэнерго" и "Закарпатьеоблэнерго".

Накануне "Укрэнерго" дало указание, что во всех регионах Украины 18 ноября будут применять графики отключения электроэнергии. Причем с 6:00 до 22:00 будут действовать одновременно две очереди отключений.

В ночь на 17 ноября россияне нанесли массированный комбинированный удар по Украине. Президент Владимир Зеленский сообщал, что враг применил около 120 ракет и 90 дронов. Россияне ударили по энергетической инфраструктуре. В Воздушных силах сообщали, что сбили 144 воздушных целей — 102 ракеты и 42 дрона.