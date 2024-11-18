Прем’єр Британії відреагував на розмову Шольца з Путіним: Це його справа

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, коментуючи телефонний дзвінок Олафа Шольца кремлівському правителю Владіміру Путіну, заявив, що це справа канцлера Німеччини, з ким йому говорити. Заяву британського прем’єра наводить Sky News, повідомляє Європейська правда.

Сам Стармер зазначив, що не має планів щодо розмови з Путіним.

"Це справа канцлера Шольца, з ким він розмовляє. Я не планую розмовляти з Путіним" , – сказав він.

Стармер нагадав, що наближається 1000-й день з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Він також прокоментував можливе залучення північнокорейських військ у війну в Україні, вказавши, що це "показує відчай Росії", але також зазначив, що це має "серйозні наслідки для європейської безпеки".

З цієї причини він закликає світових лідерів "подвоїти нашу підтримку Україні", яку він назвав "головним пунктом" свого порядку денного на саміті G20.

Нагадаємо, вдень 15 листопада стало відомо, що Шольц вперше за два роки поговорив з очільником Кремля. Тоді президент Володимир Зеленський назвав цей дзвінок "скринькою Пандори".

Своєю чергою прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на тлі нещодавньої масованої ракетної атаки РФ на Україну зазначив, що вона довела недієвість телефонної дипломатії.