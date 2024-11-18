Премьер Британии отреагировал на разговор Шольца с Путиным: Это его дело

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, комментируя телефонный звонок Олафа Шольца кремлевскому правителю Владимиру Путину, заявил, что это дело канцлера Германии, с кем ему говорить. Заявление британского премьера приводит Sky News, сообщает Европейская правда.

Сам Стармер отметил, что не имеет планов относительно разговора с Путиным.

"Это дело канцлера Шольца, с кем он разговаривает. Я не планирую разговаривать с Путиным" , – сказал он.

Стармер напомнил, что приближается 1000-й день с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Он также прокомментировал возможное привлечение северокорейских войск в войну в Украине, указав, что это "показывает отчаяние России", но также отметил, что это имеет "серьезные последствия для европейской безопасности".

По этой причине он призывает мировых лидеров "удвоить нашу поддержку Украине", которую он назвал "главным пунктом" своей повестки дня на саммите G20.

Напомним, днем 15 ноября стало известно, что Шольц впервые за два года поговорил с главой Кремля. Тогда президент Владимир Зеленский назвал этот звонок "ящиком Пандоры".

В свою очередь премьер-министр Польши Дональд Туск на фоне недавней массированной атаке РФ на Украину заявил, что она доказала недейственность телефонной дипломатии.