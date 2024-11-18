П'яний водій "влетів" на BMW у зупинку у Хмельницькому: троє загиблих

Троє людей загинуло у Хмельницькому в результаті дій нетверезого водія, який в’їхав у зупинку громадського транспорту.﻿﻿ Про це йдеться у повідомленні поліції Хмельницької області, повідомляє Українська правда.

ДТП сталася о 07:20 годині 18 листопада на зупинці по вул. Зарічанській, 9.

Водій автомобіля "BMW X6", рухаючись по Зарічанській, допустив дотичне зіткнення з автомобілями "Skoda Octavia" та "Mazda", після чого в’їхав у зупинку громадського транспорту.

Фото: facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti

У результаті ДТП троє жінок (60, 56 та 53 років), які стояли на зупинці, від отриманих травм загинули.

Водій перебував за кермом з явними ознаками сп’яніння. Поліцейські затримали його на місці події.

Фото: facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років ув’язнення.