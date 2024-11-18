Пьяный водитель "влетел" на BMW в остановку в Хмельницком: трое погибших

Три человека погибли в Хмельницком в результате действий нетрезвого водителя, который въехал в остановку общественного транспорта.﻿﻿ Об этом говорится в сообщении полиции Хмельницкой области, сообщает Украинская правда.

ДТП произошло в 07:20 часов 18 ноября на остановке по ул. Заречанской, 9.

Водитель автомобиля "BMW X6", двигаясь по Заречанской, допустил касательное столкновение с автомобилями "Skoda Octavia" и "Mazda", после чего въехал в остановку общественного транспорта.

Фото: facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti

В результате ДТП трое женщин (60, 56 и 53 лет), которые стояли на остановке, от полученных травм погибли.

Водитель находился за рулем с явными признаками опьянения. Полицейские задержали его на месте происшествия.

Фото: facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti

Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет заключения.