Республіканці у Конгресі США критикують Байдена за запізнілий дозвіл на удари по РФ

Кілька впливових республіканців у Конгресі розкритикувала адміністрацію президента Байдена за те, що вона місяцями зволікала, щоб дозволити Україні використовувати американську зброю великої дальності по цілях на території Росії. Про це пише Politico, повідомляє Лівий берег.

Повідомлення про зняття обмежень щодо використання ATACMS "не виправдовує навмисне повільне надання адміністрацією засобів і допомоги, давно дозволених Конгресом для використання проти незаконної агресії Путіна", сказав високопоставлений член Комітету Сенату зі збройних сил сенатор Роджер Вікер.

"Цей руйнівний конфлікт можна було б припинити на вигідних для США та НАТО умовах, якби пан Байден прислухався до порад обох партій більшості в Палаті представників і Сенаті" , – додав він.

Голова комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер також розкритикував Байдена через затримку, назвавши новий крок "давно назрілим".