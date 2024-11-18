Республиканцы в Конгрессе США критикуют Байдена за запоздавшее разрешение на удары по РФ

Несколько влиятельных республиканцев в Конгрессе подвергли критике администрацию президента Байдена за то, что она месяцами медлила, чтобы позволить Украине использовать американское оружие большой дальности по целям на территории России. Об этом пишет Politico, сообщает Левый берег.

Сообщения о снятии ограничений по использованию ATACMS "не оправдывает умышленное медленное предоставление администрацией средств и помощи, давно разрешенных Конгрессом для использования против незаконной агрессии Путина", сказал высокопоставленный член Комитета Сената по вооруженным силам сенатор Роджер Викер.

"Этот разрушительный конфликт можно было бы прекратить на выгодных для США и НАТО условиях, если бы Байден прислушался к советам обеих партий большинства в Палате представителей и Сенате" , - добавил он. ﻿

Глава комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер также подверг критике Байдена из-за задержки, назвав новый шаг "давно назревшим".