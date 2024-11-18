Китай закликав до "мирного рішення" після дозволу США на удари ATACMS по РФ
Китай виступив із черговим закликом до якнайшвидшого припинення вогню в Україні, заявивши, що політичне вирішення конфлікту відповідає інтересам усіх сторін. Приводом для цього став дозвіл США використовувати Україною далекобійні ракети для ударів по російських військових об'єктах. Про це повідомляє The Jakarta Post, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.
"Якнайшвидше припинення вогню і політичне рішення відповідають інтересам усіх сторін" - заявив представник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь.
Він підкреслив, що на даному етапі "найтерміновіше - це сприяти якнайшвидшому охолодженню ситуації". Китай продовжить позиціонувати себе як нейтральна сторона в конфлікті.
За словами Лінь Цзяня, Пекін "завжди заохочував і підтримував усі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню кризи", і готовий відігравати "конструктивну роль у політичному врегулюванні української кризи".
Представник МЗС відкинув заяви, що російські безпілотники були зроблені в Китаї.
"Китай ніколи не надавав летальну зброю сторонам у конфлікті і суворо контролював експорт військових і подвійних технологій", - зазначив Лінь.
Він також закликав країни "не будувати здогадок і не обмовляти Китай без фактичної основи".
Ставлення Китаю до конфлікту залишається двоїстим. Хоча Пекін підтримує Росію як стратегічного союзника, він утримується від прямої участі у військових діях або відкритого засудження України, що викликає критику з боку НАТО.