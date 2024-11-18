Китай призвал к "мирному решению" после разрешения США на удары ATACMS по РФ

Китай выступил с очередным призывом к скорейшему прекращению огня в Украине, заявив, что политическое решение конфликта отвечает интересам всех сторон. Поводом для этого стало разрешение США использовать Украиной дальнобойные ракеты для ударов по российским военным объектам.﻿ Об этом сообщает The Jakarta Post, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Скорейшее прекращение огня и политическое решение отвечают интересам всех сторон" , - заявил представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь.

Он подчеркнул, что на данном этапе "самое срочное - это способствовать скорейшему охлаждению ситуации". Китай продолжит позиционировать себя как нейтральная сторона в конфликте.

По словам Линь Цзяня, Пекин "всегда поощрял и поддерживал все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса", и готов играть "конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса".

Представитель МИД отверг заявления, что российские беспилотники были произведены в Китае.

"Китай никогда не предоставлял летальное оружие сторонам в конфликте и строго контролировал экспорт военных и двойных технологий" , - отметил Линь.

Он также призвал страны "не строить догадки и не клеветать на Китай без фактической основы".

Отношение Китая к конфликту остается двойственным. Хотя Пекин поддерживает Россию как стратегического союзника, он воздерживается от прямого участия в военных действиях или открытого осуждения Украины, что вызывает критику со стороны НАТО.