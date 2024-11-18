Китай призвал к "мирному решению" после разрешения США на удары ATACMS по РФ
Китай выступил с очередным призывом к скорейшему прекращению огня в Украине, заявив, что политическое решение конфликта отвечает интересам всех сторон. Поводом для этого стало разрешение США использовать Украиной дальнобойные ракеты для ударов по российским военным объектам. Об этом сообщает The Jakarta Post, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.
"Скорейшее прекращение огня и политическое решение отвечают интересам всех сторон", - заявил представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь.
Он подчеркнул, что на данном этапе "самое срочное - это способствовать скорейшему охлаждению ситуации". Китай продолжит позиционировать себя как нейтральная сторона в конфликте.
По словам Линь Цзяня, Пекин "всегда поощрял и поддерживал все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса", и готов играть "конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса".
Представитель МИД отверг заявления, что российские беспилотники были произведены в Китае.
"Китай никогда не предоставлял летальное оружие сторонам в конфликте и строго контролировал экспорт военных и двойных технологий", - отметил Линь.
Он также призвал страны "не строить догадки и не клеветать на Китай без фактической основы".
Отношение Китая к конфликту остается двойственным. Хотя Пекин поддерживает Россию как стратегического союзника, он воздерживается от прямого участия в военных действиях или открытого осуждения Украины, что вызывает критику со стороны НАТО.