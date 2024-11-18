"Нова пошта" може вийти на ринок США у 2025 році

Компанія "Нова пошта" в наступному році розраховує вийти на ринок Сполучених Штатів Америки.﻿ Про це заявив співзасновник групи Nova В'ячеслав Климов, повідомляє Економічна правда.

"Думаю, що наступного року в якомусь форматі перший прапорець з’явиться" , – зазначив Климов.

Він пояснив, що ціль експансії Nova – стати помітним гравцем в поштово-логістичній індустрії у світі.

За словами Климова, у США найвищий показник кількості посилок на одного мешканця країни – 68.