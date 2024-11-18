"Новая почта" может выйти на рынок США в 2025 году

Компания "Новая почта" в следующем году рассчитывает выйти на рынок Соединенных Штатов Америки.﻿ Об этом заявил соучредитель группы Nova Вячеслав Климов в интервью ЭП, сообщает Экономическая правда.

"Думаю, что в следующем году в каком-то формате первый флажок появится" , - отметил Климов.

Он пояснил, что цель экспансии Nova - стать заметным игроком в почтово-логистической индустрии в мире.

По словам Климова, в США самый высокий показатель количества посылок на одного жителя страны - 68.