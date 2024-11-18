Україна сподівається на отримання зброї, яку Ізраїль захопив у Газі та Лівані

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук сподівається, що ізраїльський уряд схвалить пропозицію передати Україні російську зброю, захоплену у Лівані та секторі Гази. Про це дипломат сказав у коментарі The Times of Israel, повідомляє Укрінформ.

"Я вітаю цю пропозицію і сподіваюсь, що Держава Ізраїль її схвалить. Вироблена в Росії зброя, яка знаходиться в руках терористичних організацій, доводить, що Росія підтримує і заохочує Іран, "Хезболлу" і "ХАМАС", а також всіх тих, хто прагне вбивати ізраїльських громадян і солдатів" , - заявив посол.

Зазначається, що відповідну ініціативу про передачу українській армії зброї російського виробництва, знайдену військовими ЦАХАЛ у Лівані та секторі Гази, замість того, щоб її знищувати, висунула заступниця міністра закордонних справ Ізраїлю Шарен Хаскель.

Корнійчук також наголосив, що нині в України та Ізраїлю спільні вороги:

"Що ще має статися, щоб Держава Ізраїль прокинулася і усвідомила, що Росія діє агресивно проти Ізраїлю за лаштунками, через партнерів по вісі зла, і що Україна та Ізраїль воюють точно з одними ворогами".