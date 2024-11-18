Украина надеется на получение оружия, которое Израиль захватил в Газе и Ливане

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук надеется, что израильское правительство одобрит предложение передать Украине российское оружие, захваченное в Ливане и секторе Газа. Об этом дипломат сказал в комментарии The Times of Israel, сообщает Укринформ.

"Я приветствую это предложение и надеюсь, что Государство Израиль его одобрит. Произведенное в России оружие, которое находится в руках террористических организаций, доказывает, что Россия поддерживает и поощряет Иран, "Хезболлу" и "ХАМАС", а также всех желающих убивать израильских граждан и солдат" , - заявил посол.

Отмечается, что соответствующую инициативу о передаче украинской армии оружия российского производства, найденную военными ЦАХАЛ в Ливане и секторе Газа, вместо того чтобы ее уничтожать, выдвинула заместитель министра иностранных дел Израиля Шарен Хаскель.

Корнийчук также отметил, что сейчас у Украины и Израиля общие враги:

"Что еще предстоит, чтобы Государство Израиль проснулось и осознало, что Россия действует агрессивно против Израиля за кулисами, через партнеров по оси зла, и что Украина и Израиль воюют точно с одними врагами".