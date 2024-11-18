Зеленський завтра представить у Раді внутрішній План стійкості – ЗМІ

Президент Володимир Зеленський найближчими днями збирається представити План внутрішньої стійкості України у Верховній Раді.﻿﻿ Про це розповіли співрозмовники у фракції "Слуга народу" та у команді президента, повідомляє Українська правда.

За даними видання, ключовими пунктами внутрішнього Плану стійкості України є – фронт, єдність, зброя, енергетика, фінанси, безпека, людський капітал, громади, культурний суверенітет, політика героїв.

Зокрема, передбачається зміна підходів до мобілізації та рекрутингу, розробка та нарощування виробництва новітніх зразків озброєння, захист енергообʼєктів та енергосистеми, залучення внутрішніх та зовнішність інвестицій в українську економіку, сучасна політика щодо зброї в цивільному обігу, створення Міністерства обʼєднання українців, належна інтеграція військових у соціальне життя.

У Раді президент детально озвучить суть цих пунктів та бачення їх реалізації. Попередньо, виступ Зеленського запланований на вівторок.