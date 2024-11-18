Зеленский завтра представит в Раде внутренний План устойчивости – СМИ

Президент Владимир Зеленский в ближайшие дни собирается представить План внутренней устойчивости Украины в Верховной Раде.﻿﻿ Об этом рассказали собеседники во фракции "Слуга народа" и в команде президента, сообщает Украинская правда.

По данным издания, ключевыми пунктами внутреннего Плана устойчивости Украины являются - фронт, единство, оружие, энергетика, финансы, безопасность, человеческий капитал, общины, культурный суверенитет, политика героев.

В частности, предполагается изменение подходов к мобилизации и рекрутингу, разработка и наращивание производства новейших образцов вооружения, защита энергообъектов и энергосистемы, привлечение внутренних и внешних инвестиций в украинскую экономику, современная политика в отношении оружия в гражданском обороте, создание Министерства объединения украинцев, надлежащая интеграция военных в социальную жизнь.

В Раде президент подробно озвучит суть этих пунктов и видение их реализации. Предварительно, выступление Зеленского запланировано на вторник.