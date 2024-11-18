Зеленський про російський обстріл Одеси: Показово після дзвінків Путіну
Президент Володимир Зеленський, реагуючи на ракетний удар по Одесі вдень 18 листопада, зазначив, що "це показові удари", бо Росію цікавить лише війна, повідомляє Українська правда.
"Це не випадкові удари – це показові удари. Після дзвінків та зустрічей з Путіним, після всіх брехливих пліток у медіа про нібито "утримання" від ударів. Росія показує, що її цікавить насправді: тільки війна", – заявив президент.
За його словами, цей сигнал варто почути у всіх частинах світу, від залів, де зустрічаються члени "Групи двадцяти", до всіх столиць світу.
Нагадаємо, вдень, 18 листопада російська армія завдала ракетного удару по Одесі, в результаті чого загинули 8 цивільних. Також повідомляється про та 18 поранених. Серед постраждалих одна дитина. Четверо людей у важкому стані.